أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، تأجيل الدراسة بجميع المعاهد الأزهرية غدا السبت لسوء الأحوال الجوية، وذلك بالتنسيق مع الشيخ أشرف النجار، رئيس الإدارة المركزية للأزهر الشريف بكفرالشيخ، على أن تستأنف الأحد القادم، حرصاً على سلامة الطلاب.

وترأس المحافظ، غرفة العمليات الرئيسية، بالتواصل مع مجلس الوزراء ووزارتي التنمية المحلية والري وهيئة الأرصاد الجوية، بعد التحذيرات بأن المحافظة ستكون ضمن المحافظات الأولى في ترتيب شدة "الجريان السطحي" لسقوط الأمطار بغزارة.

ووجه المحافظ رؤساء المدن والقرى، بسرعة شفط المياه من الشوارع لسرعة وصول المواطنين إلى أعمالهم، وتسيير الحركة المرورية في الشوارع والميادين والطرق الرئيسية، وتكثيف حملات النظافة في الشوارع الرئيسية، والتدخل السريع وكسح جميع مياه الأمطار من الشوارع والقرى والتوابع.