قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه يجب على المحليات و وزارة الكهرباء أن يبحثا عن آلية معنيه لمنع حدوث ماس كهربائي أثناء الأمطار لتفادي سقوط وفيات أثناء الأمطار الغزيرة، مستطردًا: "افصلوا الكهرباء أحسن ما حد يموت"، وذلك خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN".

وحذر "الديهي"، المواطنين من لمس أعمدة الإنارة التي بها أسلاك كهرباء مكشوفة أثناء تساقط الأمطار، لكون بعضها تسبب في حالات وفاة لبعض المواطنين خلال الأيام الماضية نتيجة تساقط أمطار غزيرة، مشيدًا بما قام به أحد المواطنين بعزل الكهرباء بمواسير بلاستيك، لمنع حدوث صعق كهربائي أثناء المطر، قائلًا: "دي مشاركة مجتمعية، أهم حاجة المحليات متروحش للراجل تقوله دي مخالفة".

وعلق الإعلامي على فعلة رئيس مدينة مطوبس في محافظة كفر الشيخ، بعد قيامه بتسليك بالوعة بالشارع لتسريب مياه الأمطار، قائلًا: "الله يكرمك ويديلك الصحة، صورة حلوة وراجل محترم، لكن الموضوع بأكمله لا يليق، وهذه الصورة مرفوضة، لا يليق أن يتحرك رئيس مدينة بنفسه للقيام بذلك، دي شغلة عامل، لما رئيس المدينة ينزل بنفسه يسلك البلاعة، يبقى العمال ومدراءهم مش شايفين شغلهم".

ووجه حديثة لرئيس مطوبس: "أنت رئيس حي ورئيس مدينة مش عامل، ومكانتك ومكانك التخطيط والمراقبة لمنع تكدس مياه الأمطار، مش تسليك البلاعات، والأولى تقوم بشغلك في التخطيط والمتابعة ومحاسبة المقصرين، أنت مش شايف شغلك، كل واحد يقوم بشغله الموضوع مش تواضع ولا تكبر".