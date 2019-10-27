محمود البنا مش أولهم.. 2019 عام "شهداء الشهامة"

لم تفارق قصة قضية محمود البنا، المعروف باسم "شهيد الشهامة"، صدارة الاهتمامات طوال شهر مضى، فالشاب الذي دافع عن فتاة اعتدى عليها المدعو محمد راجح، تعرض للقتل بطريقة بشعة بسبب تلك "الشهامة"، لتتحول قضيته لرأي عام ويصدر قرار بإحالتها لمحاكمة عاجلة، تقام ثاني جلساتها بعد ساعات قليلة في محكمة شبين الكوم بالمنوفية.

محمود البنا لم يكن شهيد الشهامة الأول أو الوحيد خلال العام الجاري، حيث شهد عام 2019 منذ بدايته عدة حوادث راح ضحيتها عدد من الشباب نتيجة "الجدعنة" وعدم تقبلهم الاعتداء على غيرهم، أو خلال محاولتهم إنقاذ آخرين من الموت.

فراج يبعد طفلين من أمام القطار ويتلقى الصدمة بدلا منهما

شهدت مدينة العياط في محافظة الجيزة "شهيد شهامة"، نهاية شهر سبتمبر الماضي، حيث لقي شاب يدعى "أحمد فراج"، مصرعه، في حادث أليم، حيث دهسه قطار سريع بمحيط منزله، خلال محاولته إنقاذ حياة طفلين في أثناء عبورهما شريط السكك الحديدية.

وتفاعلت وزيرة التضامن الاجتماعي، مع قصة أحمد فراج بعد نشرها في "الوطن"، تحت عنوان: شهيد الشهامة.. "فراج" أنقذ طفلين من الموت وصدمه القطار في العياط، مكلفة مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة بإجراء بحث اجتماعي وتوفير اللازم لأسرته.

خلافات الجيرة تودي بحياة شاب على يد شقيقين

وفي منتصف سبتمبر، تدخل شاب يدعى "أحمد"، 21 عاما، للدفاع عن صديقه بعد أن اعتدى عليه شاب وشقيقه، بالضرب، بسبب خلافات الجيرة، وفي أثناء محاولة الضحية إنقاذ صديقه، أخرج أحد المتهمين "مطواة" من طيات ملابسه وسدد له 6 طعنات، لتنهي حياة الشاب، وسط ذهول من المارة، وفر الجناة هاربين.

حمدي سقط في النار أثناء إخماده حريقا

وفي 8 سبتمبر في محافظة سوهاج، لقي شاب، يسمى حمدي أبو السعود، مصرعه في أثناء مشاركته في إخماد حريق بمنزل جاره في قرية أولاد بهيج بمركز العسيرات، حيث صعد إلى سطح المنزل، محاولا إخماد النيران، إلا أنه اختل توازنه وسقط، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران واستخراج الجثة.

محمد مجدي أنقذ فتاتين من الغرق وسحبه التيار

وفي محافظة الإسكندرية في 4 سبتمبر، توفي شاب يدعى محمد مجدي غرقًا بعد إنقاذه طفلتين من الغرق بـ شاطئ النخيل في الإسكندرية، وروى خاله محمد حسب الله، الواقعة، قائلًا إن نجل شقيقته دفع حياته ثمنًا لإنقاذ طفلتين من الغرق، حيث شاهدهما قبل لحظات قليلة من الغرق، وتدخل على الفور وسارع في إنقاذهما وأخرجهما هو وشخص آخر، مستكملا: "على ما جه يطلع هو، كانت الموجة سحبته للخلف بسرعة كبيرة".

وأوضح، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه وجد جثة نجل شقيقته في شاطئ آخر، وكان العديد من المواطنين يساهمون في البحث عنه كونه شجاعا وبطلا، ولم ينتظروا فرق الإنقاذ، مطالبًا الجميع بالدعاء لوالدته بالصبر والسلوان، حيث كان بارًا جدًا بها وجده وجدته.

5 شهداء شهامة في بئر شطورة

وفي شهر أغسطس الماضي، لقى 6 مواطنين مصرعهم اختناقا إثر نزول 5 إلى بئر لمياه الري، في قرية شطورة شمال محافظة سوهاج، في محاولة لإنقاذ أحد المواطنين الذي توفي هو الآخر، وشهدت القرية حالة من الحزن لفراق المواطنين الستة، وودعتهم في مشهد جنائزي حزين شارك فيه الآلاف من أبناء القرية والقرى المجاورة لها.

غرق شاب في النيل بعد محاولته إنقاذ سيدة وطفلها بالأقصر

وفي 28 يوليو انتشلت فرق الإنقاذ النهري بمديرية الأقصر، جثة الشاب، لقى مصرعه في نهر النيل أثناء محاولته إنقاذ سيدة وطفلها سقطا من مركب داخل المياه، ولقيا مصرعهما.

مصرع صيادين في مياه بحيرة المنزلة

وفي يونيو الماضي لقى صيادان مصرعهما غرقا ببحيرة المنزلة، وذلك بعد غرق أحدهما ومحاولة الآخر إنقاذه فغرق معه، وبانتقال ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص، تبين أنه أثناء عملهما بالصيد في منطقة العلادية ببحيرة المنزلة في نطاق مدينة المطرية سقط أحدهما في مياه البحيرة، وعندما حاول الثاني إنقاذه لم يتمكن فغرقا معا.

الشهيد الصائم حاول إنقاذ صديقه فغرق

وفي شهر مايو لقى طالب بمحافظة الشرقية مصرعه غرقا بعد أن حاول إنقاذ صديقه من الغرق، وتمكن الأهالي من إنقاذ الآخر، والشاب الذي راح ضحية الحادث الواقع في أول أيام رمضان، قال الأهالي إنه كان حافظا للقرآن الكريم وصائما في أول أيام الشهر الكريم.

مقتل مراهق حاول إنقاذ 3 فتيات من الاغتصاب

وفي مارس الماضي، تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغًا بشأن قيام 6 أشخاص بقتل مراهقًا عمره 15 عامًا، أثناء قيام الأخير بالتدخل لحماية 3 فتيات قام المتهمين بالتحرش بهن داخل أحد المولات.

مكوجي البساتين مات دفاعا عن فتاة

وفي يناير، لقى "مكوجى" بمنطقة البساتين يدعى طه طلبة إبراهيم مصرعه، خلال دفاعه عن سيدة كان يتم التحرش بها في الشارع، الأمر الذي دفع المتحرش لتسديد طعنات له بـ"سكين" تسببت في مقتله.