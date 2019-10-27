علي طريقة أغنية، "إيد على إيد تشيل".. تعاملت محافظة الإسكندرية، بالتنسيق مع شركة النهضة للخدمات البيئية الحديثة والمسؤولة عن جمع القمامة، وقطاع الصرف الصحي وشركة المياه، والأحياء، للمرور من أسوأ موجة طقس سيئ ضرب المحافظة في هذا الشتاء، والتي صاحبتها أمطار غزيرة وبرق ورعد وإنخفاض في دراجات الحرارة، بالإضافة إلي العواصف الشديدة.

انتشر المئات من العاملين بشركة النظافة بمكانسهم الخشبية وصناديقهم البلاستيكية في الطرق العامة، وأيديهم لا تتوقف عن كسح مياه الأمطار المتراكمة على مدار 3 أيام النوة لحين نزحها إلى أقرب الشنايش والبلاعات.

كما ينفذ العمال مهام عملهم الرسمية بتجميع وتفريغ صناديق القمامة ونزح الأتربة من على الأرصفة والطرق العامة، وذلك لتسهيل حركة السير للمارة والمرور.

وواصل عمال شركة الصرف الصحي ومياه الشرب والأحياء جهودهم للتخلص من تراكمات وبرك مياه الأمطار بواسطة سيارات الشفط داخل المناطق النائية والشعبية التى تعاني من مشاكل الصرف الصحي.

وقال المهندس أسامة الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، إن الشركة تقوم بتنفيذ هذه الأعمال خلال فترة النوات وهطول الأمطار فى فصل الشتاء، وذلك لمعاونة الأجهزة التنفيذية في كسح مياه الأمطار إلي الشنايش.

وأضاف "الخولى"، أنه في حالة تواجد تجمعات كبيرة من الأمطار لا يستطيع عمال الشركة كسحها من خلال المكنسة الخشبية، موضحًا أنه علي الفور يتم التواصل مع شركة الصرف الصحى من خلال مديري المناطق لاتخاذ ما يلزم من توفير سيارة لشفط مياه الأمطار المتراكمة.

وكان لقي عامل نظافة مصرعه، التابع لشركة نهضة مصر المسؤولة عن النظافة بمحافظة الإسكندرية، يوم الخميس الماضي، بعدما صدمه أتوبيس نقل العام، أثناء قيامه بكسح مياه الأمطار بشارع مسجد سيدي بشر، شرق المدينة.

وضربت موجة من الطقس السيئ، هي الأعنف منذ 2015، سواحل الإسكندرية، خلال الـ72 الماضية.

وكانت حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تعرض الإسكندرية والسواحل الشمالية والدلتا لتغير مناخي حاد عنيف لوجود منخفض مداري عاصف بحوض البحر المتوسط.