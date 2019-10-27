وصل المتهم محمد أشرف عبدالغني راجح و3 متهمين آخرين، صباح اليوم، إلى مقر محكمة شبين الكوم وسط حراسة أمنية مشددة، للمثول أمام محكمة جنايات الطفل في ثاني جلسات محاكمتهم بتهمة قتل المجني عليه محمود البنا، المعروف إعلاميًا باسم "شهيد الشهامة" يوم 9 أكتوبر الحالي.

وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام أحال المتهمين المحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة قتل المجني عليه محمود البنا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وبدأت أولى جلسات المحاكمة الأحد الماضي، بعد مرور 11 يومًا على مقتل الطالب محمود البنا "شهيد الشهامة"، والتي شهدت وتيرة سريعة من الأحداث بدأت بـ"ستوري" على فيس بوك وتحولت إلى قضية رأي عام.