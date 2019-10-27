تستمع محكمة جنايات الطفل المنعقدة بمحكمة شبين الكوم بالمنوفية، الآن، لشهادة الشهود حول واقعة، قتل محمود البنا المعروف إعلاميا بـ"شهيد الشهامة"، بعدما أثبتت حضورهم، وفق أمر استدعاء لسماع أقوالهم.

وبدأت محكمة جنايات الطفل في شبين الكوم، ثاني جلسات محاكمة المتهم محمد أشرف راجح و 3 آخرين، لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود البنا المعروف إعلاميا بـ"شهيد الشهامة".

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود البنا، عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

يُشار إلى أن أولى جلسات المحاكمة بدأت الأحد الماضي، عقب مرور 11 يوما على مقتل الطالب محمود البنا، والتي شهدت وتيرة سريعة من الأحداث، التي كانت بدايتها بـ"ستوري" على فيس بوك لتصبح قضية رأي عام.

وفرضت الأجهزة الأمنية بالمنوفية، إجراءات أمنية مشددة بمحيط محكمة شبين الكوم، قبيل بدء المحاكمة، وانتشرت القوات في الشوارع المؤدية إليها، وأغلقت الشوارع المؤدية لها، مستعينة بأوناش تابعة لإدارة المرور.