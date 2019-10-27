وصل محمد البنا والد المجني محمود البنا، المعروف إعلاميا بـ"شهيد الشهامة" إلى مقر محكمة الطفل في شبين الكوم، حيث تُعقد الآن ثاني جلسات محاكمة المتهم محمد راجح و3 آخرين بتهمة قتل نجله، كما وصل محامي الأسرة برفقة مجموعة من المحامين.

وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام أحال المتهمين المحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة قتل المجني عليه محمود البنا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وبدأت أولى جلسات المحاكمة الأحد الماضي، بعد مرور 11 يومًا على مقتل الطالب محمود البنا "شهيد الشهامة"، والتي شهدت وتيرة سريعة من الأحداث بدأت بـ"ستوري" على فيس بوك وتحولت إلى قضية رأي عام.