يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة في الجلاء، الدكتور سورين نيكولا الديا، خبير جراحة المخ والأعصاب بمستشفى روتشيلد لجراحات ومناظير قاع الجمجمة بفرنسا في الفترة من 15 وحتى 23 نوفمبر المقبل.

كما يستضيف مستشفى مصر الجديدة لعائلات ضباط القوات المسلحة الدكتور منير حنا خبير جراحة المسالك البولية للأطفال بمستشفى كورنيل في نيويورك في الفترة من 16 وحتى 28 نوفمبر المقبل.

وتستقبل اللجان التحضيرية بالمستشفيات حاليًا الحالات التي ترغب في العرض على الخبراء يوميا عدا يومي الخميس والجمعة والعطلات الرسمية، وذلك حسبما أعلن المتحدث العسكري، العقيد تامر الرفاعي على حسابه الرسمي على فيس بوك.