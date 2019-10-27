استمعت محكمة جنايات الطفل المنعقدة بشبين الكوم، لشهادة الطبيب الشرعي في قضية مقتل المجني عليه محمود البنا المعروف إعلاميا بـ"شهيد الشهامة"، بناء على طلب من دفاع المتهم الرئيسي محمد راجح.

وبدأت محكمة جنايات الطفل المنعقدة في محكمة شبين الكوم بالمنوفية، اليوم، ثاني جلسات محاكمة المتهم محمد أشرف راجح و 3 آخرين، لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود البنا المعروف إعلاميا بـ"شهيد الشهامة".

واستمعت المحكمة لشهادة الشهود حول الواقعة، بعدما أثبتت حضورهم، وذلك عقب أمر استدعاء لسماع أقوالهم.

وفرضت الأجهزة الأمنية بالمنوفية، إجراءات أمنية مشددة بمحيط محكمة شبين الكوم، قبيل بدء المحاكمة، وانتشرت القوات في الشوارع المؤدية إليها، وأغلقت الشوارع المؤدية لها، مستعينة بأوناش تابعة لإدارة المرور.

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود البنا، عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

يُشار إلى أن أولى جلسات المحاكمة بدأت الأحد الماضي، عقب مرور 11 يوما على مقتل الطالب محمود البنا، والتي شهدت وتيرة سريعة من الأحداث، التي كانت بدايتها بـ"ستوري" على فيس بوك لتصبح قضية رأي عام.