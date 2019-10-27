أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عن احتلال جامعة أسيوط للمركز الخامس محلياً بين أفضل الجامعات المصرية، وفق لما أعلنه تصنيف S.U الأمريكي، وذلك في تصنيفه العلمي الأخير لعام 2020 وذلك بعد جامعات القاهرة ، المنصورة ، عين شمس والإسكندرية كما جاءت في الترتيب 885 عالمياً بين أفضل الجامعات العالمية.

ومن جانبه أشار الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على حرص الجامعة على متابعة ترتيبها بين أفضل الجامعات العالمية، والذي يعد انعكاسا لتطوير البرامج التعليمية داخل الجامعة وما تشهده من حراك علمي وبحثي كما يعد عاملاً جذب هام للطلاب الوافدين.

وعن تصنيف S.U الأمريكي أوضح الدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن التصنيف الأمريكي يعد واحداً من أهم التصنيفات الدولية والذي يشمل تقييم 1500 جامعة من 81 دولة على مستوى العالم.

وأوضحت الدكتورة مها غانم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومسؤولة ملف تصنيف الجامعة، لدى وزارة التعليم العالي أن إعلان التصنيف الأمريكي شمل إعلان جامعة أسيوط في الترتيب رقم 20 عربياً وفى الترتيب 22 أفريقياً، موضحةً أن التصنيف يشمل تقييم 13 عامل لقياس أداء البحوث والأكاديمية وسمعتها من حيث عدد البحوث والاستشهادات والتأثير البحثي والنسبة المئوية للمنشورات.