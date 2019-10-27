قال الدكتور هاشم كُريم عضو اللجنة العليا للحزب الجمهوري الأمريكي، إن خطاب الرئيس دونالد ترامب الذي أعلن فيه مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي كان مفاجئًا، حيث قُوبل بالترحيب من كل الجهات والشعب الأمريكي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن البغدادي عندما كان في العراق، داوم على التخطيط لعمليات الإرهاب وخطف الأبرياء.

وتابع أن اغتيال زعيم تنظيم داعش الإرهابي عملية ناجحة، تمت بتخطيط قوي، دون خسائر من الجانب الأمريكي.

وواصل: "على الولايات المتحدة أن تتوقع عمليات إرهابية في القريب العاجل من تنظيم البغدادي، كنوع من أخذ الثأر، كما أنه من المتوقع أن يظهر أحد أعضاء التنظيم ليحل بدلًا منه".