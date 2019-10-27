قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنّ تنظيم داعش الإرهابي حصل على كثير من الأموال من النفط، حسب ما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

وأضاف ترامب في كلمة ألقاها من البيت الأبيض أعلن فيها مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أنّ بلاده ستترك جنودا في سوريا لحماية النفط، موضحا أنّ البغدادي حاول إحياء تنظيم داعش، وأنّ الانسحاب الأمريكي من شمال سوريا لم يكن له علاقة بقتل البغدادي.

وأكد الرئيس الأمريكي أنّ روسيا لم تكن على علم بطبيعة المهمة الأمريكية في سوريا، لافتا إلى أنّ البغدادي غيّر مكانه عدة مرات قبل قتله، وتم تحديد مكان البغدادي قبل أسبوعين.

وأوضح ترامب أنّ القوات الأمريكية الخاصة تعرضت لإطلاق نار عند وصولها إلى المجمع الذي كان يقيم فيه البغدادي، ولم يسقط قتلى من القوات الأمريكية في العملية، متابعا: "البغدادي قتل كـ(جبان) يهرب ويبكي".

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أنّ القوات الأمريكية ظلت في الموقع لمدة ساعتين تقريبا وحصلت على معلومات مهمة من موقع مقتل البغدادي، موضحا أنّ التعرف إيجابيا على هوية البغدادي من خلال نتائج اختبارات أجريت بعد الغارة.

وكانت مصادر أمنية عراقية قالت اليوم إنّ 8 مروحيات أمريكية استهدفت مقر أبوبكر البغدادي في قرية باريشا بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا، في الساعات الأولى من صباح الأحد، ورجحت مقتل البغدادي قبل أن يعلن ترامب مقتله رسميا، ومرافقه وأطفاله، في عملية نفذتها 8 مروحيات وطائرة من طراز إف 16، استغرقت ساعة و30 دقيقة.