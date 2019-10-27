أكد وليد فارس، المستشار السابق للشؤون الخارجية لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أن عملية قتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي كانت ضربة استراتيجية ناجحة بكل المقاييس، موضحًا أن هناك مجموعة خاصة من القوات الأمريكية في سوريا تمكنت من قتله بعد التنسيق مع روسيا، وذلك خلال مداخلة هاتفية في نشرة "أخبار TeN"، الذي يُعرض على شاشة "TeN".

وأضاف "فارس"، أن ترامب لا يريد أن تنخرط القوات الأمريكية في حروب المنطقة ولكن هذا لا يعني عدم وجود قوات أمريكية تساعد دول المنطقة في حروب الإرهاب، حيث ستظل القوات الأمريكية موجودة في المنطقة طالمًا استمر خطر التنظيمات الإرهابية، خوفًا على مصالحها بالمنطقة.

وأشار المستشار السابق للشؤون الخارجية لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إلى أن مقتل البغدادي سيعيق إعادة ترميم تنظيم داعش المرحلة المقبلة، حيث إن داعش قامت بالعديد من العمليات الإرهابية ليس فقط في العراق ولكن في سوريا ومصر ولبنان وليبيا ولذلك سيكون هناك ردة فعل إقليمية ودولية لمقتله.

وتابع :" مقتل زعيم تنظيم داعش لا يعني أن خطر داعش قد زال".