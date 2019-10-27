أشاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم، بمقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبوبكر البغدادي واعتبره "لحظة مهمة" إلا أنه أكد أن المعركة ضد التنظيم "لم تنته بعد"، وكتب على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "مقتل البغدادي لحظة مهمة في القتال ضد الإرهاب، ولكن المعركة ضد شر داعش لم تنته بعد".

وأضاف جونسون، "سنعمل مع شركائنا في التحالف لإنهاء نشاطات داعش الإجرامية والهمجية بشكل نهائي"، فيما قال وزير الدفاع بن واليس إن قادة تنظيم "داعش" الإرهابي "حرفوا الإسلام لتجنيد الآلاف للانضمام إلى هذه القضية الشريرة"، موضحا، "أرحب بما جرى، والعالم لن يفتقد البغدادي"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن في وقت سابق، مقتل البغدادي خلال عملية عسكرية أمريكية في شمال غربي سوريا، وقال ترامب في كلمة ألقاها من البيت الأبيض "أبو بكر البغدادي قتل".

وأكد ترامب، أن العالم صار الآن أكثر أمانا بعد مقتل البغدادي، قائلا، "لقد قتل مثل كلب مات كجبان وقد صار العالم الآن أكثر أمانا كان رجلا مريضا ومفسدا وقد رحل الآن"، وأضاف الرئيس الامريكي - في كلمة له بالبيت الأبيض - "أن البغدادي قاد المنظمة المتطرفة المعروفة باسم (داعش)"، مشيرا إلى أن البغدادي يعتبر أكثر إرهابي يتم قتله منذ مقتل أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة السابق في عام 2011، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وأوضح ترامب، "أن البغدادي قضى اللحظات الأخيرة في حالة من الذعر من القوات الأمريكية التي كانت تطارده"، مشيرا إلى أنه كان يشاهد أحداث تلك العملية من غرفة مراقبة الموقف بالبيت الأبيض، مضيفا أن البغدادي أمضي لحظاته الأخيرة وهو يصرخ ويبكي طوال الوقت.

وتابع ترامب، "إن البغدادي توفي بعد هروبه من منزل إلى نفق مسدود أثناء مطاردته من قبل كوماندوز العمليات الخاصة الأمريكية في شمال غرب سوريا مساء أمس السبت"، مضيفا إن البغدادي فجر سترة ناسفة قتلته هو وثلاثة من أولاده.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى "أن الغارة استمرت ساعتين تقريبًا واستولت القوات الأمريكية على معلومات شديدة الحساسية بعد تلك الغارة بما في ذلك ما يخص تنظيم وخططه المستقبلية"، مؤكدا أنه لم يتم سقوط قتلى بين القوات الأمريكية خلال تلك الغارة التي وصفها بأنها كانت غارة ليلية خطيرة وجريئة وقد أنجزت القوات الأمريكية مهمتها بأسلوب رائع.

وأوضح ترامب، أن جثة البغدادي شوهت من جراء الانفجار وأن النفق قد رُفِع بسبب الانفجار لكن نتائج اختبار الحامض النووي أعطت هويته، مضيفا "أن 11 طفلا أصيبوا بجروح وتم نقلهم من المنزل خلال العملية".

ووجه ترامب الشكر لعدد من الدول من بينها سوريا والعراق وأجهزتها الأمنية والاستخباراتية التي أسهمت في تنفيذ العملية، كما وجه الشكر للقوات الأمريكية بكل تشكيلاتها.