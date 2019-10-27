سيطر الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، على مدينة اليرموك، وتمكن سلاحه الجوي من طرد الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، حيث اقتربت قوات الجيش الليبي جدا من اجتياح العاصمة طرابلس، وفقا للخطة الموضوعة من القائد العام للجيش المشير حفتر، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية.

وذكر اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أن الهجوم على مواقع ميليشيات الوفاق الإرهابية سيستمرّ حتى القضاء على هذه الجماعات المسلّحة، وفقًا للخطط والمراحل التي وضعها القائد خليفة حفتر، حتى السيطرة على طرابلس ونشر الأمان في جميع الأراضي الليبية والتخلص من الميليشيات الإرهابية.

وأوضح المسماري، خلال التقرير: " عملية الكرامة صارت رمزا للوطنية داخل ليبيا وخارجها ونحن أمام مهمة تاريخية تنفذ في إطار القانون"، وأن هناك ضربات جوية استهدفت تجمعات الميليشيات في عين زارة والخلة، وشوارع الخلاطات بجنوب العاصمة، كما أن الضربات الليلية جعلت عددا من الميليشيات تنسحب باتجاه مدينة مصراتة.

ودخلت عملية "طوفان الكرامة" منعطف الحسم، إثر التقدم الكبير الذي أحرزه الجيش الوطني الليبي على حساب الميليشيات في مختلف محاور القتال، واقترابه من اقتحام العاصمة طرابلس.