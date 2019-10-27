أعلنت قوات "سوريا الديموقراطية"، المعروفة اختصارا باسم "قسد"، مقتل أبو حسن المهاجر، المتحدث باسم تنظيم "داعش" الإرهابي، في غارة جديدة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" في نبأ عاجل، مساء اليوم، ولم تذكر الوكالة الفرنسية مزيدا من التفاصيل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن في وقت سابق، اليوم مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي خلال عملية عسكرية أمريكية في شمال غربي سوريا، وقال ترامب في كلمة ألقاها من البيت الأبيض "أبو بكر البغدادي قتل".

وأكد ترامب، أن العالم صار الآن أكثر أمانا بعد مقتل البغدادي، قائلا: "لقد قتل مثل كلب مات كجبان وقد صار العالم الآن أكثر أمانا كان رجلا مريضا ومفسدا وقد رحل الآن".

وأضاف الرئيس الأمريكي - في كلمة له بالبيت الأبيض - "أن البغدادي قاد المنظمة المتطرفة المعروفة باسم (داعش)"، مشيرا إلى أن البغدادي يعتبر أكثر إرهابي يتم قتله منذ مقتل أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة السابق في عام 2011، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".