أكد الدكتور عمار قناة، أستاذ العلوم السياسية، أنه لم يكن من السليم، إسراع واشنطن في الإعلان عن مقتل أبو بكر البغدادي، لافتًا إلى أن الجانب الروسي، أكد عدم صدق رواية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف خلال تصريحات بالفيديو كونفرنس، عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن ترامب يريد استخدامها كورقة انتخابية وتخفيف الضغوطات التي يمارسها عليها المعارضون في الكونجرس والبيت الأبيض.

وتابع أنه من الصعب التيقن بأن مثل هذه العملية قد نُفذت، موضحًا أن ترامب لا يستطيع تمرير سياسته جزئيًا في بلاده.

وواصل: "جرى استخدام هذه الورقة أيضًا من قِبل باراك أوباما الرئيس الأمريكي السابق مع أسامة بن لادن".

ولفت إلى أن مكافحة الإرهاب الدولي ليست مرتبطة بأي شخص، حيث تحارب الكثير من الدول الإرهاب الدولي، كما استخدمت ورقة مكافحة الإرهاب كورقة للتدخل في بعض المناطق الإقليمية.

وأكد أن الحرب على الإرهاب ستستمر حتى بعد القضاء على البغدادي، مشددًا على أن القضاء على شخص لا يعني القضاء على التنظيم أو الفكر الذي ينتشر في العالم.