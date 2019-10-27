سخر الإعلامي نشأت الديهي، من تعليق "الجزيرة" القطرية على مقتل أبوبكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش الإرهابي، موضحا أنها ذكرت في تقرير لها أنه كان حريصا على قراءة القرآن الكريم ولعب الرياضة، قائلا: "بيقولوا حبوه يا جماعة"، متابعا: "الجزيرة تمارس دعارة إعلامية وسفالة إعلامية غير مسبوقة".

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن المكان الذي قُتل فيه "البغدادي" له دلالة، حيث قُتل في قرية "برشي" في سوريا، والتي تبلغ المسافة بينها وبين الحدود التركية 5 كيلومترات، متوقعًا أن يكون هناك صفقة بين تركيا وأمريكا لقتل البغدادي بهذا المكان بعدما فرّ من الأراضي التركية لسوريا.

وأشار إلى أنه تم سحب القوات الأمريكية المتواجدة في سوريا، وبدأت تركيا تتحرك لشمال سوريا عقب خروج القوات الأمريكية، بعد أن حصل "أردوغان" على ضوء أخضر من واشنطن بغزو شمال سوريا، والتي يوجد بها الميليشيات الإرهابية التي يدعمها اردوغان، مقابل أن يقدم له "البغدادي" لقتله، لافتا إلى أنه طبقًا للمعلومات المتواترة أن زعيم التنظيم كان موجودا في الأراضي التركية، و"أردوغان" باعه لـ "ترامب" للحصول على ضوء أخضر لدخول سوريا.

وأوضح أن المخابرات التركية تعلم أماكن وجود جميع الإرهابيين وتحركهم مثل فتيات الليل، مستدلًا على ذلك بمقطع فيديو لـ "أردوغان" أكد فيه أن دواعش الرقة انتقلوا إلى سيناء المصرية.