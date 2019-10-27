قال الفنان كريم عبد العزيز، إن علاقته بالسوشيال ميديا سيئة للغاية، ورغم أنه يرى أن السوشيال ميديا مهمة جدًا في حياة الكثيرين بنسبة مليون في المائة إلا أنه يكره في السوشيال ميديا اختراق الخصوصية فقط، مضيفًا: "أنا بحب بيتي وأهلي وأصدقائي، إيه لازمة بقى أنا فطرت إيه وصحيت أمتى ده".

وأضاف "عبد العزيز"، خلال حواره في برنامج "القاهرة الآن"، على شاشة "الحدث": "أنا معرفش أعيش طول اليوم أون لاين كده، مش هقبل عمري أن يومي بالكامل يبقى متسجل بالطريقة دي"، ساخرًا: "السوشيال ميديا اللي مش بتحبني".

وتابع: "أنا مش بحب السوشيال أوي، وأنا مش بقول أنا صح، لأ أنا مش صح، بس أنا مش بعرف أفتح حياتي الـ24 ساعة على طول كده، أنا بحب الخصوصية شوية".