قال الفنان أحمد عز، إن مكسبه الأدبي والمعنوي كفنان من فيلم "الممر" أهم وأكثر بكثير جدًا من المكاسب المادية، حيث إن هذه الأفلام تعيش لأمد الظهر، وتتناقلها أجيال وراء أجيال، موضحًا أن مثل هذه النوعية من الأفلام تُعد وثائق يجب أن يتم تصميمها بمنتهى الإتقان، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامي رامي رضوان، على شاشة "DMC".

وأضاف "عز"، أن الكثير من الجمهور أشادوا بمشهد السنترال في فيلم الممر، والذي قام به الفنان شريف منير على أكمل وجه، موضحًا في الوقت ذاته أن المخرج شريف عرفة قام بإخراج هذا المشهد بشكل يفوق الروعة، مضيفًا: "الأعمال اللي زي دي لازم تعمل صح 100%، أو نبعد عن الموضوع ده".

وأشار إلى أنه يقوم حاليا بانتهاء فيلم "يونس"، وسيتم عرضه في عيد الفطر المبارك المقبل، وبعد ذلك سيستعد للتصوير مع المخرج مروان حامد والفنان القدير كريم عبد العزيز في فيلم "1919"، موضحًا أنه يحب كريم عبد العزيز وتجمعه صداقة قوية به، كما أنه يّعد نفسه من جمهور كريم عبد العزيز.

"الممر".. فيلم دراما حربي مصري من إنتاج سنة 2019. الفيلم من إخراج وتأليف شريف عرفة، وإنتاج هشام عبد الخالق، ومن بطولة أحمد عز، وإياد نصار، وأحمد فلوكس، وأحمد رزق، ومحمد فراج، وأحمد صلاح حسني.

يتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعي نور (أحمد عز)، ويناقش المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.