قال الفنان كريم عبد العزيز، إن السوشيال ميديا ليست مقياس للنجاح، فمن الممكن أن يكون أكونت أحد الفنانين عليه متابعين كثير جدا، ولكن هذا الشخص غير مؤثر في الصناعة سواء في السينما أو التليفزيون أو الإعلام، موضحًا أن عدد متابعيه على فيس بوك حوالي 4.5 مليون شخص، و200 ألف على تويتر، "حلو ورضا من عند ربنا"، على حد قوله.

وأضاف "عبد العزيز"، خلال حواره في برنامج "القاهرة الآن"، على شاشة "الحدث"، أن السوشيال ميديا ليس مقياس أو ترمومتر يُبنى على أساسه الجماهيرية أو النجاح.

من ناحية أخرى، أكد الفنان كريم عبد العزيز، أنه يقوم حاليا بتحضير لفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، من إنتاج وائل عبد الله وإخراج أحمد الجندي، بطولة ماجد الكدواني ودينا الشربيني يدور في إطار الكوميدية.

وتابع :" أنا مثلت في فيلم (البعض يذهب للمأذون مرتين) كان عندي 3 سنين ونكله صغير كده كنت بجري في الفيلم بس، أبويا اللي أخرج الفيلم ده".