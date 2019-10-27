البرهان: القوات المسلحة السودانية ملتزمة بواجبها المقدس في حماية الوطن

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان التزام القوات المسلحة بواجبها المقدس في حماية الوطن والدفاع عن أراضيه ومواطنيه وحراسة حدوده الممتدة، مشددا على أن القوات المسلحة هي صمام الأمان للسودان، وستظل تدافع عنه بكل تجرد ونكران ذات.

وقالت القوات المسلحة السودانية، في بيان، مساء اليوم، إن البرهان خاطب اليوم الطلاب المقبولين في الكليات العسكرية السودانية لهذا العام بحضور وزير الدفاع الفريق أول ركن جمال الدين عمر، ورئيس الأركان المشتركة المكلف الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، وعدد من قادة القوات المسلحة، ودعا البرهان، الطلاب الجدد إلى التجرد والتخلي عن كافة الانتماءات القبلية والانتماء للوطن تحت لواء القوات المسلحة، باعتبارها بوتقة ينصهر فيها كل أبناء السودان، وتذوب فيها كل الانتماءات.

وأشار البرهان، إلى أن المرحلة التي يمر بها السودان هي الأدعى للتمسك بالوطنية وقيمها النبيلة دون الالتفات لأية دعوات أخرى.. مهنئا الطلاب المقبولين باختيارهم للانضمام إلى صفوف القوات المسلحة السودانية ليصبحوا ضباطا وقادة في المستقبل القريب.