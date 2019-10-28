رئيس جامعة الزقازيق: 200 جنيه مكافأة لكل طالب يمحو أمية مواطن

قال الدكتور عثمان شعبان، رئيس جامعة الزقازيق، إن الجامعة أصدرت قرار بتعليم كل طالب في كلية التربية 8 أميين على مدار سنوات الدراسة، في إطار السعي لمحو الأمية، حيث إن عدد الأميين في محافظة الشرقية 1.3 مليون أمي وفقًا لهيئة تعليم الكبار، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "on e".

وأضاف "شعبان"، أن استمرار الأمية في محافظة الشرقية أزمة كبيرة ولها عدة أسباب مثل تسرب التعليم الذي يزيد من نسبة الأمية وعمالة الأطفال، موضحًا أن كلية التربية بجامعة الزقازيق تقوم بدور كبير في محو الأمية وقامت بتعليم 120 ألف أمي من 2005 حتى الآن.

وأشار رئيس جامعة الزقازيق، إلى أن أي طالب في كلية التربية بجامعة الزقازيق سيحصل على 200 جنية مكافأة على تعليم كل أمي من هيئة تعليم الكبار، ولكن هناك مشكلة في الوصول إلى الأميين بالمحافظة، ولذلك قامت الجامعة بالتواصل مع هيئة تعليم الكبار، لمعرفة بيانات الأميين في المحافظة.