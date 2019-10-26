انتحر شاب شنقا داخل منزله بالزقازيق بمحافظة الشرقية، لمروره بأزمة نفسية.

تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارا بتلقي قسم شرطة أول الزقازيق بلاغا بالعثور على "محمد.ج.ل" 24 عاما مقيم بمنطقة "النحال" بالزقازيق جثة هامدة، داخل غرفة نومه بالمنزل.

انتقلت قوة من الشرطة إلى موقع البلاغ، وتبين شنق المتوفى نفسه بواسطة حبل علقه بمروحة السقف، وتبين مروره بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة وإقدامه على تعاطي المخدرات.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى الزقازيق العام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4586 إداري أول الزقازيق لسنة 2019.