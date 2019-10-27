قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن هذا اليوم يعد يوما عظيما بالنسبة للولايات المتحدة، والائتلاف العالمي لهزيمة "داعش" الإرهابي، وللذين عانوا طويلا من قسوة الإرهاب، في جميع أنحاء العالم، مضيفا - في تصريح اليوم- إن زعيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي، لقي المصير الذي يستحقه منذ فترة طويلة، وذلك خلال غارة على مخبئه نفذتها القوات الخاصة الأمريكية في شمال غربي سوريا الليلة الماضية.

وأوضح بومبيو، أنه بينما لا يزال هناك عمل متبقٍ لضمان هزيمة داعش المستمرة، إلا أن وفاة البغدادي تأتي بعد مسار العشرات من قادة داعش الآخرين الذين أزيحوا عن ساحة المعركة ولم يعد بإمكانهم ارتكاب فظائع أو نشر أيديولوجيتهم الشريرة المتمثلة في الكراهية وتجنيد العقول الضعيفة، وأشار الوزير الأمريكي، إلى أن أعماله الشريرة من قطع الرؤوس واستعباد النساء والاغتصاب والتعذيب والوحشية سوف تتبعه إلى قبره.

وأوضح بومبيو، أن الإدارة الأمريكية الراهنة ملتزمة بممارسة ضغط لا هوادة فيه على الإرهابيين في جميع أنحاء العالم، بالتعاون مع التحالف العالمي، مضيفا أن هذا النجاح يؤكد على أهمية استمرار مهمة الولايات المتحدة في سوريا، وتصميمها على مواصلة العمل مع الشركاء في التحالف العالمي لتعقب داعش أينما كانوا، وضمان إلحاق الهزيمة دائما بهذا التنظيم.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد في وقت سابق اليوم مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي، كاشفا تفاصيل العملية التي نفذتها القوات الأمريكية الخاصة شمال غرب سوريا.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، إن البغدادي قتل بعد تفجير سترته الناسفة إثر محاصرته من قبل القوة الأميركية داخل نفق، كان يدرك زعيم داعش أنه كان مغلقا.

من جانبه، قال مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن قوات أمريكية ستتخذ إجراءات أمنية استثنائية داخل سوريا استعدادا لاحتمال قيام عناصر إرهابية بالرد على عملية قتل البغدادي، ووصف المسؤول، في تصريحات خاصة لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم، العملية بأنها "ثمرة تعاون" أجهزة استخباراتية أمريكية، أبرزها وكالاتا الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" والاستخبارات العسكرية " دي آي إيه".