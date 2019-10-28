اعتبر سامح عيد، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، أن ما فعله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإعلان مقتل أبو بكر البغدادي زعيم داعش الإرهابي، مبالغة في الـ"بروباجندا" (الدعاية لنفسه).

وأضاف "عيد" خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامجه "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن البغدادي وتنظيمه انتهى دورهم منذ فترة، مفرقا بين داعش كتنظيم وكدولة وكفكر أيديولوجي.

وأوضح أن داعش كـ"دولة" انتهت في مارس 2019، وقت خروجهم من آخر معاقلهم في الباغور بسوريا، أما داعش "التنظيم" فيتواجد منه 30 ألف مقاتل على الحدود السورية العراقية، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال إن من سيخلف "البغدادي"، لن يكون خليفة، ولكنه سيكون أميرا على التنظيم، نظرا لعدم وجود أرض له، متوقعا حدوث انقاسامات داخل داعش.

وتوقع عيد أن تكون أي منشأة أمريكية عسكرية أو سياسية أو مالية، هدفا مشروعا لكل التنظيمات المتطرفة في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى احتمالات تنظيم عمليات ضد مدنيين في الولايات المتحدة الأمريكية نفسها.

وأكد سامح عيد أن فكرة الحصول على البغدادي حي لمحاكمته لم تكن مطروحة نظرًا لأن محاكمته كانت ستفصح معلومات متسائلًا: "أين كانت أمريكا والبغدادي يخطب من على منبر مسجد النبوي في الوقت الذي كانت فيه العراق تحت السيطرة الأمريكية".

وتحدث عن التشابه بين فكر تنظيم داعش، وجماعة الإخوان الإرهابية، مشيرا إلى أن حسن البنا، كان يتوهم أنه يستطيع حُكم العالم، وهو نفس الفكر الذي يتبناه داعش، ونفذه البغدادي فكرة البنا بدعاوى الخلافة وأستاذية العالم.