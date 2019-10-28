يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم، الإثنين، طقس معتدل على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوبه نهارا، مائل للبرودة ليلا، وذلك في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي.

وتقل الروية في الشبورة المائية الكثيفة، تصل إلى حد الضباب صباحا، على مناطق من شمال البلاد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، مع وجود فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين الأحمر والمتوسط، أوضحت الهيئة أنها تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما، من 1.5 إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 19 27

شبين الكوم 19 26

طنطا 19 26

دمنهور 21 25

الإسكندرية 22 26

بلطيم 20 25

مطروح 18 25

بورسعيد 21 24

دمياط 21 25

الزقازيق 19 26

الإسماعيلية 19 26

السويس 18 26

العريش 19 24

شرم الشيخ 23 29

الغردقة 22 29

مرسى علم 21 28

الفيوم 19 27

بني سويف 18 27

المنيا 17 28

أسيوط 17 29

سوهاج 17 29

قنا 18 29

الأقصر 20 29

أسوان 21 30

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 24 36

المدينة 18 34

الرياض 21 37

المنامة 28 34

أبو ظبي 26 36

الكويت 21 30

دمشق 10 22

بيروت 20 25

عمان 12 22

القدس 15 21

غزة 18 25

بغداد 16 28

مسقط 26 33

صنعاء 09 25

الخرطوم 24 26

طرابلس 18 26

تونس 16 23

الجزائر 13 21

الرباط 14 24

نواكشوط 23 35