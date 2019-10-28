يحدث اليوم: استطلاع هلال ربيع الأول.. واستئناف محاكمة 9 متهمين في أحداث الموسكي

تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث، اليوم الإثنين 28 من أكتوبر، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

لجنة الخطة والموازنة تواصل اجتماعاتها

تواصل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعاتها، لمتابعة مدى تنفيذ كل من "الهيئة المصرية العامة للبترول، هيئة الأوقاف المصرية، الهيئة المصرية العامة للمساحة"، لتوصياتها.

استئناف محاكمة 15 متهما في أحداث السفارة الأمريكية الثانية

تستأنف محكمة جنايات الجيزة، نظر جلسات إعادة محاكمة 15 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية"، بمجمع المحاكم في طره.

يوم علمي مجاني للأطباء في المعهد العربي للتنمية المهنية

ينظم المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة "معتمد" يوما علميا مجانيا للأطباء والأطقم الطبية، عن مهارات الكشف المبكر عن سرطان الثدي، بعنوان "سرطان الثدي.. الكشف المبكر ينقذ حياة"، وذلك بمقر المعهد في دار الحكمة.

شرم الشيخ تستضيف المؤتمر الدولي للاتصالات الراديوية

تستضيف مدينة شرم الشيخ الحدث العالمي "المؤتمر الدولي للاتصالات الراديوية" (WRC) التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، والذي يعقد للمرة الأولى منذ 20 عاما خارج مقر الاتحاد الدولي للاتصالات في جنيف.

استئناف محاكمة 9 متهمين في أحداث الموسكي

تستأنف محكمة جنايات القاهرة محاكمة 9 متهمين باستعراض القوة ضد ضابط شرطة واستغلالها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الموسكي" بمجمع المحاكم بطرة.

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الأول

تستطلع دار الإفتاء المصرية، مساء، هلال شهر ربيع الأول لعام 1441هجرية، بواسطة اللجان الشرعية العلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

حفل إطلاق كتاب أخيل جريحا في دار الشروق

تقيم دار الشروق حفل إطلاق كتاب "أخيل جريحا.. إرث جمال عبد الناصر" للكاتب الصحفي عبد الله السناوي، في السابعة مساء، بمكتبة الشروق بالمهندسين.