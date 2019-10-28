أكدت مصادر مخابراتية عراقية، على أن مساعد لزعيم داعش أبو بكر البغدادي، لعب دورا مهما في الإيقاع به، وذلك حسبما أفادت قناة "الحدث"، في نبأ عاجل لها.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، أن "عددا كبيرا" من مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي قتلوا في العملية الأمريكية التي أدت إلى مقتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي في شمال غرب سوريا.

وقال خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض "لم نخسر أي عنصر في العملية، في حين أن عددا كبيرا من مقاتلي البغدادي ورفاقه قتلوا معه"، مضيفا أن البغدادي "قتل بعدما فر في نفق مسدود".

وأعلن ترامب، في وقت سابق اليوم، مقتل البغدادي، لدى تفجيره سترة ناسفة بعدما حاصرته قوات أمريكية خاصة في نفق مغلق شمال غرب سوريا.

وقال الرئيس الأمريكي، متحدثا من البيت الأبيض، إن البغدادي قتل معه 3 من أولاده في التفجير، وإن "جسده كان مشوها نتيجة الانفجار، كما أن النفق انهار عليه، لكن نتائج التحاليل أتاحت التعرف عليه بشكل أكيد وفوري وتام، كان فعلا هو".

وأشار ترامب، إلى أن البغدادي "الذي سعى بكل ما أمكنه لترهيب الآخرين، قضى لحظاته الأخيرة في ذعر كامل ورعب من القوات الأمريكية التي كانت تنقض عليه".

توقع القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، اليوم، أن يثأر تنظيم "داعش" الإرهابي لمقتل زعيمه أبو بكر البغدادي في سوريا.

وقال لوكالة الأنباء الفرنسية الرسمية (فرانس برس)، في رسائل نصية عبر الهاتف "الخلايا النائمة ستثأر للبغدادي، لذا كل شيء متوقع، بما فيها مهاجمة السجون" الواقعة تحت سيطرت قواته، والتي يقبع فيها الآلاف من عناصر التنظيم المتطرف.