قال طارق صبور مدير إدارة المعارض بجهاز تنمية المشروعات، إن الجهاز لديه 32 مكتبا في جميع أنحاء الجمهورية، والهدف منهم تقديم الدعم المادي والخبرة العملية والعلمية التي تساعد الشباب في افتتاح مشاريعهم الخاصة، وهي مشاريع متوسطة وصغيرة الهدف منها دعم الصناعة المحلية وخاصة الحرف اليدوية، وفتح أبواب رزق للعاملين فيها، وتحقيق رواج اقتصادي في المجتمع.

وأضاف صبور، خلال مدخلة هاتفية مع إذاعة "البرنامج العام"، أن الدولة تحرص على أن تقيم معارض كثيرة لتسويق المنتجات التي تنتج من خلال المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومن هذه المعارض معرض "صنع في دمياط" الذي يقام في أرض المعارض بمدينة نصر للعام الثالث على التوالي، ومدة هذا المعرض 40 يوما مقسمة على أربع دورات سنويا.

وتابع أن نسبة المشاركة في المعرض هذا العام تصل إلى 200 عارض، هدفهم تقديم سلعة ذات جودة عالية تحمل شعار "صنع في مصر" بأسعار مناسبة للجميع وخاصة الشباب المقبلين على الزواج، ودعا الجميع لزيارة هذا المعرض تشجيعا للصناعة المحلية، ودعما لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومساعدة شباب أكثر لافتتاح مشروعات جديدة والحد من ظاهرة البطالة.