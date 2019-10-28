الأرصاد لـ"المواطنين": الطقس مستقر.. البسوا هدوم خريفي

قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الطقس اليوم مستقر وسيظل في تحسن ومستقر على مدار الأسبوع، لكن هناك فارقا كبيرا بين درجات الحرارة العظمى والصغرى، يصل لـ8 درجات.

وتابعت شاكر خلال حديثها مع الإعلاميتين هند النعساني ولميس سلامة، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد على شاشة "صدى البلد"، أنّ الطقس سيكون معتدل تماما على معظم أنحاء الجمهورية وعلى السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة وشمال الصعيد، ويميل للحرارة على جنوب الصعيد في أثناء النهار.

وأشارت مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنّ الطقس أصبح بارد في الساعات المتأخرة من الليل وساعات الصباح الباكر، مناشدة المواطنين بارتداء الملابس الخريفية خاصة الأطفال، ولكن الوقت لم يحن بعد لارتداء الملابس الشتوية.

ونوهت مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية عن وجود شبورة كثيفة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، مؤكدة اعتدال الطقس خلال فصل الخريف، وهو من أجمل فصول العام.