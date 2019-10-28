يغادر الدكتور صبحي حسانين، نائب رئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، غدا، إلى دولة الإمارات، ضمن بعثة الاتحاد لحضور اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد العربي الرياضي للجامعات.

ويطرح صبحي خلال هذه الاجتماعات بعض الأفكار التي أوصى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعرضها على الاتحاد العربي في محاولة لتبادل الخبرات والثقافات في الأنشطة الرياضية بين طلاب الجامعات في الوطن العربي.

ويحضر صبحي الاجتماعات بصفته نائب رئيس الإتحاد العربي للرياضة الجامعية، كما تشهد هذه الاجتماعات مناقشة سبل التعاون في مجال الرياضة بين الجامعات في الوطن العربي خلال الفترة من 29 أكتوبر الجاري حتى 3 نوفمبر المقبل بأبوظبي، حضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة الإتحاد العربي الرياضي للجامعات.