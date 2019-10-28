قررت محكمة جنايات الطفل، والمنعقدة بمحكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار باهر حسن، تأجيل قضية نرجس شعبان والمعروفة إعلاميا بـ "شهيدة الشرف"، والمتهم فيها "أ.م.ف" 17 سنة، لجلسة الأحد 3 نوفمبر.

تعود أحداث الواقعة، بالعثور على جثة المجني عليها مقتولة داخل منزل تحت الإنشاء، بقرية بمركز تلا، على يد مجهول، وتبين بالعثور على جثتها مسجاة بأرضية الغرفة بكامل ملابسها مصابة، وتبين أنها مصابة بجرح ذبحي وآخر بالجبهة وكدمة بالعين اليمنى.

وكانت وحدة مباحث قسم شرطة تلا، برئاسة المقدم محمد داوود مفتش المباحث، والرائد أحمدالشافعي رئيس مباحث تلا، قد تمكنت من فك لغز مقتل "نرجس"، وإلقاء القبض على المتهم "أ.م" 17 سنة، لقتله "نرجس" لرفضها إقامة علاقة جنسية معه.