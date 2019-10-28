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الديهي عن واقعة وفاة شاب بسبب كمسري قطار: "ده ضحية وزير النقل"

الديهي عن واقعة وفاة شاب بسبب كمسري قطار: "ده ضحية وزير النقل"

نشأت الديهي مطالبا بإقالة وزير النقل: "أنا لو مكانك هستقيل"

نشأت الديهي مطالبا بإقالة وزير النقل: "أنا لو مكانك هستقيل"

مصرع طالبة سقطت من الطابق الثامن بحدائق القبة

مصرع طالبة سقطت من الطابق الثامن بحدائق القبة

مراد وهبة يوضح بداية الإرهاب والحل الأمثل لمواجهته فلسفيا

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