قال الفيلسوف مراد وهبة، إن الأصوليات الدينية مُصطلح غربي في الأساس ولكنه شائع في الغرب والشرق ولذلك يّدخل في المسار الحضاري، مضيفا: "عشان نفهم المسار الحضاري يجب أن نعلم أولا أن الأصوليات الدينية تُعني رفض نظرية التطور".

وتابع: "الأصولية الدينية تعني عدم إعمال العقل في النص الديني ورفض أي نظرية علمية تقف ضد التفسير الحرفي للنص الديني".

وأضاف "وهبة"، خلال حواره في برنامج "نطق فكرا"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن ما ينطبق على الأصولية الإسلامية ينطبق على الأصولية المسيحية والأصولية اليهودية، حيث إن نظرية التطور مرفوضة من كافة الأصوليات الدينية.