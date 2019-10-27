قال الفيلسوف مراد وهبة، إنه قد حصل على 54% في الثانوية العامة، وكان شعبة علمي علوم، فلم يتمكن بهذا المجموع من الالتحاق بكلية الطب أو العلوم، فعقد العزم على إعادة الثانوية العامة من جديد ولكن في المنزل، حيث إنه من كان يريد إعادة الثانوية وهو ناجح لا يحق له دخول المدرسة إلا عند الامتحانات فقط.

وأضاف "وهبة"، خلال حواره في برنامج "نطق فكرا"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، أنه كان لديه أخ في كلية الآداب ورئيس اتحاد الطلبة الوفديين بالكلية، وكان عميد الكلية وفدي أيضًا، موضحًا أن شقيقة كانت تجمعه صداقة بعميد كليته بسبب الانتماء الحزبي، وفي أثناء تناول العشاء بينهما في أحد الأيام، ذكر شقيقه لعميد الكلية عن ما حدث لمراد وهبه في الثانوية العامة وعدم تمكنه من الدخول للكليات.

وتابع: "كان شرط من شروط دخول كلية الآداب وخاصة التخصصات الفلسفة أو اللغات أن يكون مجموع الطالب في الثانوية في اللغة العربية والفرنسية والإنجليزية لا يقلوا عن رقم معين وقتها، أنا كمان مكنتش جبت الرقم ده، لاقيت عميد الكلية قال لأخويا ولا يهمه ييجي من بكرة يقدم هنا في كلية الآداب ويختار أي قسم يحبه، يعني أنا دخلت الكلية خارج إطار القانون وبالواسطة".

وواصل: "في أول محاضرة ليا كنت داخل متأخر، الدكتور قال لي انت عاوز تدخل قسم فلسفة لية، دول مش بيتشغلوا بعد التخرج، قولتله مش عاوز اشتغل أنا عاوز أدرس الفلسفة دراسة وافية، قاله يا ابني فكر في الكلام اللي قولتولك لمدة أسبوع، جيت بعد أسبوع قولتله أنا هدخل فلسفة يعني هدخل فلسفة".