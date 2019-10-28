قال تامر عيد شقيق ضحية قطار طنطا إنهم أنهوا إجراءات المشرحة، واستلموا جثة شقيقه وهم في طريقهم الآن إلى القاهرة لإقامة الجنازة ودفنه بمدافن منطي شبرا الخيمة.

وأضاف في تصريحات لـ"الوطن" أن شقيقه وصديقه كانا في الإسكندرية منذ حوالي خمسة أيام "كانوا رايحين يقضوا كام يوم هناك"، مؤكدًا أنه لم يكن يعمل بالقطارات من الأساس، حيث كان يرسم على الجلد والخشب، وكان "بيسترزق".

ونفى أن يكون شقيقه معتادا على القفز من القطارات، مؤكدًا أنها المرة الثانية التي يستقل فيها قطارًا طوال حياته، وأنهم عقب الجنازة والعزاء الذي سيقام غدًا أمام منزل الأسرة بمنطقة "أم بيومي" في شبرا الخيمة، سيكون هدفهم الرئيسي "إنهم يجيبوا حقه".

وأوضحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان عنها اليوم أنّه في أثناء سير القطار 934 مكيف الإسكندرية / الأقصر، وفي أثناء مطالبة رئيس القطار اثنين من الركاب بدفع قيمة الأجرة، امتنعا عن الدفع، وفي أثناء تهدية القطار بمحطة دفره لوجود عطل بنظام الإشارات بالمحطة، ترجلا من القطار في أثناء سيره.

ولفتت الهيئة إلى أنّها قررت وقف رئيس القطار و"سفري القطار"، حتى انتهاء التحقيق معهما في النيابة العامة، وتبيّن أنّ الراكبين من الباعة الجائلين.