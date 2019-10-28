توفي طبيب تخدير بمستشفى بركة السبع بمحافظة المنوفية مساء اليوم الإثنين، في أثناء عمله داخل غرفة العمليات.

وسادت حالة من الحزن بين الأطباء والعاملين بالمستشفى بعد أن سقط الطبيب فجأة على الأرض، بعد تخديره الحالة المريضة في غرفة العمليات بالمستشفى، وتم نقل إلى العناية المركزة بالمستشفى إلا أنه توفي.

ونفى الدكتور أحمد سمير مدير إدارة الطوارئ بمديرية الصحة بالمنوفية، ما تردد حول أن الوفاة جاءت نتيجة السهر المتواصل وضغط العمل الذي استمر لمدة 36 ساعة متواصلة، موضحًا لـ"الوطن" أن العمل متواصل لهذه الساعات غير معمول به بالوزارة التي أقرت نظام العمل 36 ساعة مُقسمة على مدار الأسبوع بأكمله.