ناشد الإعلامي عمرو أديب، المواطنين بترشيد استهلاك المياه، لتقليل الهدر فيها، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر".

ووجه أديب، عدة نصائح للمواطنين، للحفاظ على المياه، وقال: "متسيبش المياه ترخ من الحنفية ومتغسلش العربيات في الشارع ومنضيعش المياه في ملاعب الجولف، و50% من الشعب المصري مبيدفعش تمن المياه بتاعته".

وأكد مقدم البرنامج، أن مفاوضات سد النهضة صعبة، حيث يشهد الجانب الإثيوبي أوضاعًا صعبة وتظاهرات ضخمة: "الناس بتموت في الشارع والسكينة في ضهره وميقدرش يتراجع".

وطالب أديب بزيادة وعي المواطنين بأهمية المياه، في ظل الأوضاع التي تشهدها البلاد: "حتى الآن مقامش حد وقال للمصريين اقفلوا الحنفية، المياه في خطر، أنا بشوف المياه على الأرض دم".

وواصل: "يجب أن نخصص برامج توعية للفلاحين، كان أبي رحمه الله يكتب في التلفزيون برامج محو الأمية، وكانت الإعلانات تتطرق إلى أهمية ترشيد استهلاك المياه، فيجب أن ندشن حملة مماثلة لتلك التي جرى توجيهها لاستهلاك الكهرباء".