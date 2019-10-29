القصة الكاملة لمقتل نرجس "شهيدة الشرف" في المنوفية

لقيت ربة منزل، مصرعها في مركز تلا بمحافظة المنوفية، تدعى"نرجس شعبان"، والمعروفة إعلاميا بـ "شهيد الشرف"، على يد طالب تجرد من الرحمة، استدرجها خارج منزلها في منزل تحت الإنشاء وراودها عن نفسها، وحينما رفضت وهددته بفضح أمره، قتلها ذبحا مستخدما "شنبر حديد".

"نرجس شعبان" أو "شهيدة الشرف"، أم لطفلين أقل من سبعة سنوات، وكانت حامل في الشهر الثالث، اغتالتها يد آثمة، حاول الطالب القاتل إقامة علاقة جنسية معها، ليس لمرة واحدة فقط، وإنما في محاولات متكررة، حيث رفضت للحفاظ على شرفها وأسرتها.

تعود أحداث الواقعة، إلى تلقى اللواء محمد ناجي، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد محمد عمارة، مدير إدارة المباحث الجنائية بالمنوفية، يفيد بتلقي بلاغًا من "ف. ر .ا"، 32 عاما، بعثوره على جثة زوجته مقتولة في منزل تحت الإنشاء ملك "م. ف. ا" شقيق زوجته، أثناء قيامها بالذهاب إليه لإحضار بعض الغلال لإطعام الحيوانات.

على الفور انتقلت قوة من مركز شرطة تلا، بقيادة الرائد أحمد الشافعي، رئيس المباحث، وتبين قيام الشاب "أ. م. خ"، 17عامًا، طالب ثانوي، بالدخول للمنزل بعد دخول الزوجة بـ 10 دقائق وخروجه مهرولًا من المبنى.

تبين من خلال التحقيقات وفك لغز القضية، أن القاتل استدرج ربة المنزل، لأنه يحتاجها في أمر مهم دون إبداء الأسباب، حيث خرجت السيدة من المنزل متجهة لمنزل حديث الإنشاء قريب من منزلها، حيث حاول القاتل الاعتداء عليها إلا أنها رفضت إقامة علاقة معه، وهددته بإخبار أسرتها ورفعت من صوتها.

حاول المتهم إسكاتها إلا أنها لم تستجيب لما يقوم به، فالتقط "طوبة" من الأرض لضربها في الوجه والرأس، ثم استخدم المتهم "شنبر حديد"، ولفه حول عنقها، حتى ماتت متأثرة بجراحها.

وأكدت مصادر لـ"الوطن"، أنه بعد انتقال الشرطة لمكان الحادث لمعرفة أسباب الجريمة ومعاينة الجثمان وسماع الشهود، كان القاتل يراقب منطقة الجريمة عن قرب ولم يهرب.

وتمكنت مباحث قسم شرطة تلا، بفك لغز القضية حيث جرى ضبط المتهم "أ. م. خ"، والذي اعترف بارتكابه الواقعة، وقيامه بضرب ربة المنزل بـ "شنبر حديد" بالرقبة، وضربها باستخدام "طوبة" في الوجة والرأس حتى توفيت .

وكانت محكمة جنايات الطفل، والمنعقدة بمحكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار باهر حسن، نظرت أولى جلسات قضية نرجس شعبان، والمعروفة إعلاميا بـ "شهيدة الشرف"، والمتهم فيها "أ. م. ف"، 17 عاما، والتي قررت تأجيلها لجلسة الأحد المقبل 3 نوفمبر.