سقط مدير مدرسة برق العز، التابعة لإدارة شرق المنصورة التعليمية، من أعلى سطح المدرسة، بعد أن اختل توازنه في أثناء تفقده خزان المياه، والإشراف على نظافته مع لجنة الأمن والسلامة، مما تسبب له في كسور بكل من "القدمين، والذراع اليسرى، والضلوع".

وجرى نقل لطفى رزق، مدير مدرسة برق العز، إلى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة، لتلقي العلاج اللازم.

وفور علم الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، بالواقعة كلف كلا من علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، بالتوجه فورا للاطمئنان عليه، وتوفير أوجه الرعاية اللازمة له.

وقال الدكتور سعد مكي، إن مدير المدرسة سقط من أعلى المدرسة بعد أن اختل توازنه في أثناء وقوفه على قوالب من الطوب، ما تسبب في إصابته بكسور متعددة، وأجريت له عمل كافة الإشعات اللازمة وحجزه بالمستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

وفي سياق متصل، توجه وكيلا وزارتي التعليم والصحة، لتفقد حالة طالب في مدرسة الزراعة، بعد أن اعتدى عليه زميله، بمقعد في رأسه، مما تسبب له في تورم بالعينين، وكسر في عظام الفك، حيث تجري له الأشعات اللازمة له بالمستشفى ذاته.

وأصدر علي عبد الرؤوف، تعليماته، بالتحقيق في الواقعة، وتحويل كل من "مدرس الحصة، ومشرف الدور، ومشرف الفناء، إلى الشئون القانونية للتحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.