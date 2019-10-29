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"ضحية التذكرة" اتصل بوالدته قبل الحادث: "وحشتيني أنا جاي في الطريق"

"ضحية التذكرة" اتصل بوالدته قبل الحادث: "وحشتيني أنا جاي في الطريق"

خبير: مصر نجحت في تنفيذ ملف القضاء على العشوائيات

خبير: مصر نجحت في تنفيذ ملف القضاء على العشوائيات

صور.. وزير النقل يعزي أسرة ضحية "قطار طنطا": حقه مش هيضيع

صور.. وزير النقل يعزي أسرة ضحية "قطار طنطا": حقه مش هيضيع

حملات نظافة وإزالة التعديات وصيانة أعمدة الإنارة بدسوق

حملات نظافة وإزالة التعديات وصيانة أعمدة الإنارة بدسوق

المتحف المصري الكبير: سنستقبل 140 قطعة أثرية تضم تماثيل مميزة

المتحف المصري الكبير: سنستقبل 140 قطعة أثرية تضم تماثيل مميزة

القبض على ربة منزل و4 آخرين بتهمة سرقة رواد البنوك

القبض على ربة منزل و4 آخرين بتهمة سرقة رواد البنوك

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"مصر الحلوة".. كاهن يوزع حلوى المولد وينظم رحلة لمسجد عمرو: كلنا واحد

"مصر الحلوة".. كاهن يوزع حلوى المولد وينظم رحلة لمسجد عمرو: كلنا واحد

"الواحد يخلع بدري أحسن".. جولة في بروفايل طبيب المنوفية قبل وفاته

"الواحد يخلع بدري أحسن".. جولة في بروفايل طبيب المنوفية قبل وفاته

المهم تكون غاوي.. مهرجان العدسات الصغيرة للتصوير السينمائي بـ الموبايل

المهم تكون غاوي.. مهرجان العدسات الصغيرة للتصوير السينمائي بـ الموبايل

جار ضحية قطار طنطا: "بيسافر إسكندرية يبيع بضاعته وأهله ناس محترمين"

جار ضحية قطار طنطا: "بيسافر إسكندرية يبيع بضاعته وأهله ناس محترمين"

"حكاية سورية من سنين".. سر اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا جرائم الشرف

"حكاية سورية من سنين".. سر اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا جرائم الشرف

القصة الكاملة لمقتل نرجس "شهيدة الشرف" في المنوفية

القصة الكاملة لمقتل نرجس "شهيدة الشرف" في المنوفية

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