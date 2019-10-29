قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، إن عملية سحب القوات التابعة للفصائل الكردية من المنطقة الآمنة التي تخطط تركيا لإقامتها بشمال شرق سوريا، اكتملت قبل الموعد المقرر لها.

وأضاف شويجو، خلال مباحثاته مع نظيره الأرمني "دافيد تونويان" اليوم، وفقًا لقناة روسيا اليوم الإخبارية، "أن سحب الفصائل المسلحة من الأراضي التي تخطط فيها لإنشاء ممر أمني، اكتمل بصورة مبكرة ودخلت شرطتنا العسكرية وحرس الحدود السورية إلى هناك".

وانسحاب القوات الكردية من المنطقة المحددة جاء بموجب مذكرة تفاهم وقعها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في 22 أكتوبر الجاري، خلال لقائهما في مدينة سوتشي الروسية، لإيقاف العدوان التركي على سوريا.

ويقضي الاتفاق بأن تعمل قوات حرس الحدود السورية والشرطة العسكرية الروسية على إخراج جميع أفراد وحدات حماية الشعب الكردية المنضوية تحت لواء (قوات سوريا الديمقراطية)، وأسلحتهم من منطقة بعمق 30 كيلومترًا جنوبي الحدود التركية السورية تقع ضمن نطاق عملية (نبع السلام) التركية، في غضون 150 ساعة.