قال الفيلسوف مراد وهبة، إن "الرأسمالية الطفيلية" ظهرت في بداية القرن العشرين، مضيفًا: "معنى الرأسمالية الطفيلية هي أنها رأسمالية غير منتجة، وتجلب أموالًا من خلال التجارة في المخدرات والسلاح"، موضحًا أن الرأسمالية الطفيلية هي الممول الرئيسي للأصوليات الدينية.

وأضاف "وهبة"، خلال حواره في برنامج "نطق فكرا"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، أن الرأسمالية الطفيلية كانت تمول الأصوليات الدينية، وتنقسم الأصوليات الدينية إلى عدة أصوليات منها الأصولية الإسلامية وهي أخطرهم.

وتابع: "هي أخطرهم لأنها هي في الصدارة وليست مثل الأصوليات الأخرى التي تُعد مكلمة للأصوليات الدينية".