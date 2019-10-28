جريمة قتل بشعة شهدتها منطقة السيدة زينب، يوليو الماضي، نفذها مسجل خطر بحق والده، حيث ذبحه بسبب رفض الأخير إعطائه 300 جنية لشراء مخدرات.

تلقى مأمور قسم شرطة السيدة زينب بلاغا بالعثور على جثة (جلال فهمي- 61 عاما- بالمعاش)، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة المجني عليه مصابا بجرح قطعي بالرقبة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بالتشريح لمعرفة سبب الوفاة، وصرحت بالدفن.

تم تشكيل فريق بحث وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجني عليه (محمد- 37 عاما) مسجل خطر، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف أن والده رفض إعطائه 300 جنيه، لشراء مواد مخدرة وقرر أن ينتقم منه.

تم عرض المتهم على النيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على أن يجدد له في الميعاد القانوني، وأثناء ذهاب المتهم أمس الأول لحضور جلسة تجديد الحبس أمام قاضي المعارضات في محكمة الجنح، سقط على الأرض ولفظ أنفاسه الأخيرة ليلحق بوالده.

وقررت النيابة العامة حفظ القضية بسبب وفاه المتهم.