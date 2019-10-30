تحدث الدكتور مبروك عطية عن قيمة التراحم في الإسلام وذلك خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وقال عطية إن رحمة العباد لبعضهم البعض سبب لرحمة الله: "اللي عايز ربنا يرحمه يرحم عباد الله سواء مسلمين أو غير مسلمين".

وأشار عطية إلى أن الصحابة سألوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إطعامهم للبهائم وهل فيه من أجر وأن رسول الله أكد لهم أن لهم فيها أجر وقال في "كل ذات كبد صدقة".

وتابع: "لو لقيته بيتلوى ارمي له لقمة سواء حمار قطة كلب بس متجيبوش بيتك وخليه برة وارمي له لقمة والرحمة سبب لرحمة ربنا والنبي قال ارحموا تُرحموا".