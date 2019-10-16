أكد الدكتور مبروك عطية الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، أن الخلع ظهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله أباح للمرأة أن تفتدي نفسها من رجل لا تطيق العيش معه رغم أنه أكرم الناس وأرجل الناس.

وعلق عطية على مشروع القانون الذي قدمه أحد النواب لإلغاء الخلع إلا للعجز الجنسي خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" قائلا: "مع احترامي جدا لمولانا النائب يعني بس دي مش كويسة والشرع ابعدوا عنه".

وأوضح عطية أن المرأة يمكن أن تخلع زوجها بعد 40 عاما من الزواج وقال إن هناك صحابية تٌسمى جميلة بنت سلول ذهبت للنبي وطلبت أن تخلع زوجها وأقرت أنها لا تعيبه في خلق أو دين ولكنها كانت تكرهه وطلبت الانفصال عنه نظرًا لأنها لم تشكره على معروف قدمه لها وأن النبي أمرها برد صداقه إليه واستدعاه وأمره بتطليقها خلعًا بعدما ردت إليه حديقته التي أعطاها لها صداقًا.

وأشار عطية إلى أن النبي طلقها من زوجها قبل الفجر بساعة مؤكدًا أن لفظ الخلع جاء من خلع الملابس لأن الرجل ستر للمرأة و"الست مش عايزة الستر ده وعايزة تقلع.. ما تقلع".