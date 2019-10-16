قال الدكتور مبروك عطية الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إن الشرع جعل الطلاق من حق الرجل والخلع من حق المرأة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" أن الأسباب الجنسية لا تجعل المرأة تخلع نفسها مشيرًا إلى أن الضعف الجنسي أنواع طبقًا للشرع وأن الشرع حكم عليها أن تبقى معه لمدة عام لأنه قد يغيره اختلاف الفصول وأنها يجوز لها بعد ذلك أن تطلب الطلاق لتأخذ حقوقها كاملة وليس الخلع، "معظم المخلوعين معرضون إلى جهنم".

وأوضح عطية أنه لا يوجد إساءة استخدام لسلطة الطلاق للرجل ولا يوجد تعسف في الطلاق مشيرًا إلى أن المعيار هو أن يعطي الرجل لزوجته حقوقها كاملة عند طلاقها.