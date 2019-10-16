قال الدكتور مبروك عطية الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف إن "معظم المخلوعين معرضون إلى جهنم".

وفسر عطية خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" ذلك بأن الرجل يجبر زوجته على الخلع وحقها الطلاق: "بيجبرها على الخلع عشان ميدفعش".

وتابع: "بيضربها وبيشتمها ولا تطيق الحياة معه وتقوله طلقني يقولها مبطلقش" مشددًا أن هناك رباط زوجية وأن المسلم الحق عند استحالة الحياة يقول لزوجته "والله احنا مش نافعين مع بعضيها ولم تنجح وسائلنا ومؤخرك أهو ونفقة عدتك أهي ونفقة متعتك أهه وربنا قال الكلام ده في القرآن الكريم أو تسريح بإحسان".