ما تيجي نخرج.. عزف هارب على المسرح الصغير وسهرة كاريوكي بـ"رووم سبيس"

"ما تيجي نخرج"، اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

فإذا كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود" والتخلص من ضغوطات الحياة وأعباء العمل، "الوطن" تقدم لك مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها، وتتضمن ما يلي:

- عرض فيلم "لا تسألني من أنا" في سينما زاوية الساعة 7 مساءً، احتفالًا بمرور 100 عام على مولد الأديب إحسان عبدالقدوس، وسعر التذكرة 50 جنيهًا.

- مهرجان الموسيقى الكلاسيكية في متحف المنيل ويضم المهرجان عدد من الفرق الأوروبية الساعة 8 مساءً، وسعر التذكرة 400 جنيه.

- سهرة كاريوكي في "رووم آرت سبيس" التجمع الخامس الساعة 8 مساءً، وسعر التذكرة 50 جنيهًا.

- حفل مجموعة عازفات الهارب المصريات على المسرح الصغير الساعة 8 مساءً، وسعر التذكرة 60 جنيهًا.

- حفل فريق الحب والخير والجمال بقاعة الحكمة في ساقية عبدالمنعم الصاوي الساعة 7 مساءً، وسعر التذكرة 57 جنيهًا.

- حفل موسيقى عربية الأطلال بقاعة النهر في ساقية عبدالمنعم الصاوي الساعة 7 مساءً، وسعر التذكرة 47 جنيهًا.