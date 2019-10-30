فيديو.. الأرصاد: الطقس مستقر.. واحذروا الشبورة المائية

قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ استقرار الطقس ما يزال مستمرا، لافتا إلى أنّ الطقس معتدل على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة ومدن شمال الصعيد ويميل للحرارة على مدن الصعيد فقط نهارا.

وأضافت شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس سلامة ببرنامج "صباح البلد" على شاشة "صدى البلد"، أنّ الطقس يكون مائل للبرودة في ساعات الليل المتأخرة وفي الصباح الباكر، ناصحا المواطنين بارتداء جاكيت خفيف أو ملابس خريفية في ساعات الليل المتأخرة أو الصباح الباكر، خاصة الأطفال في أوقات الخروج للمدارس.

وتابعت مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنّ الرياح معتدلة على أغلب مناطق الجمهورية، ونشاطها مقتصر على جنوب سيناء فقط عند شرم الشيخ والغردقة، لافتة إلى أنّ الظاهرة التي ستكون مؤثرة هذه الفترة هي الشبورة المائية، وستكون كثيفة على بعض المناطق خاصة الطرق الزراعية والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية.

ووجّهت شاكر النصح للمسافرين على الطرق في الصباح الباكر، بالقيادة بهدوء وتوخي الحذر، بسبب الشبورة التي تصل إلى حد الضباب وتقلل الرؤية.